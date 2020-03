Virus Zweiter Corona-Fall im Landkreis Rottal-Inn

Es gibt einen neuen bestätigten Fall von Corona-Virus im Landkreis Rottal-Inn. Eine 71-jährige Frau aus Eggenfelden wurde positiv auf das Virus getestet. Sie und ihr Ehemann wurden nun unter häusliche Quarantäne gestellt.

ROTTAL-INN. Genau wie bei dem bereits gemeldeten Fall einer 49-jährigen Selbstständigen aus Gangkofen werden nun die Kontaktpersonen (1.Grades) ermittelt, unter häusliche Quarantäne gestellt und getestet – als Kontaktpersonen 1. Grades gelten diejenigen Personen, die mindestens über eine Viertelstunde einen direkten „Face-to-Face“-Kontakt (weniger als 75 cm) mit der Erkrankten hatten.

Schwer beschäftigt sind die Mitarbeiter des Bürgertelefons – bereits der erste bestätigte Fall hat das Informationsbedürfnis und Frageaufkommen in der Bevölkerung noch deutlich gesteigert. Die Mitarbeiter, die im Schichtdienst von 8 bis 20 Uhr täglich, auch am Wochenende, an den Leitungen sitzen, haben schon weit über 1.000 Telefonate geführt.

Es handelt sich dabei um für das Bürgertelefon geschulte Mitarbeiter des Landratsamtes, die, wenn notwendig und angebracht, auch an einen Arzt des Gesundheitsamtes weitervermitteln.

Das Bürgertelefon ist erreichbar unter 08561/20-760. Die Bereitschaftshotline der KVB ist erreichbar unter 116 117. Aktuelle Infos auch immer unter www.rottal-inn.de.