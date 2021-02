Ab Aschermittwoch InnKlinikum verschärft die Besuchsregelungen

Patientenbesuche nur ab dem fünften Tag des Aufenthalts und mit maximal 48 Stunden altem PCR-Test möglich.

Altötting/Mühldorf. Aufgrund der zu erwartenden erhöhten Infektionsgefahr durch Corona-Mutationen passt das InnKlinikum in allen vier Häusern (Altötting, Mühldorf, Burghausen und Haag) die Besuchsregelung an. Ab Aschermittwoch, 17. Februar 2021, können Patientinnen und Patienten erst ab dem fünften Tag des stationären Aufenthalts besucht werden. Bisher war dies ab dem vierten Tag möglich.

Zusätzlich müssen die Besucherinnen und Besucher einen negativen COVID-PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das negative Testergebnis muss bei der Einlasskontrolle vorgezeigt werden, entweder am Smartphone oder in Papierform. Die Tests können sowohl bei den Hausärzten, als auch in den Testzentren durchgeführt werden.

Nach wie vor gilt, dass COVID-Patientinnen und -Patienten (positiv oder Verdachtsfälle) nicht besucht werden dürfen. Das InnKlinikum behält sich außerdem vor, falls das Infektionsgeschehen dies erfordert, vorübergehende Besuchsverbote für einzelne Stationen zu verhängen. Weiterhin gilt in den Kliniken eine strikte FFP2-Maskenpflicht. Die FFP2-Maske muss während der gesamten Dauer des Besuchs getragen werden, auch im Patientenzimmer. Ambulante Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher müssen ihre FFP2-Maske selbst mitbringen, Patientinnen und Patienten, die stationär aufgenommen werden, erhalten eine FFP2-Maske vom InnKlinikum.

Abweichend von den genannten Regelungen ist die Begleitung Sterbender und Gebärender (durch den Kindsvater) auch außerhalb der Besuchszeiten möglich. In der Pädiatrie sind Besuche durch Eltern zugelassen. Ausnahmeregelungen gibt es auch für die Intensiv- und IMC-Stationen. In diesen Fällen wird darum gebeten, vor einem Besuch Kontakt mit der behandelnden Station aufzunehmen.

Die Klinikleitung bittet um Verständnis für die erforderliche Verschärfung der Besuchsregelung. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Patientinnen und Patienten, der Besucherinnen und Besucher und der Klinikbeschäftigten.