Auf Initiative von Bürgermeister Hetzl FFP2-Maskenverkauf im Haberkasten

Grundversorgung mit FFP2-Masken zum Selbstkostenpreis für Mühldorfer am Freitag, 22. Januar 2021.

Mühldorf am Inn. Auf Initiative von 1. Bürgermeister Michael Hetzl und seiner Fraktion der Unabhängigen Mühldorfer (UM) können sich Mühldorfer Bürger am Freitag, 22. Januar 2021, von 9 bis 12 Uhr, mit FFP2-Masken eindecken. Der Verkauf zum Selbstkostenpreis findet im Haberkasten statt, pro Person werden vier Masken ausgegeben.

„Mir ist es wichtig, dass wir den Mühldorfer Bürgern die Grundversorgung mit den FFP2-Masken als einmalige Aktion anbieten können“, betont 1. Bürgermeister Michael Hetzl. „Das haben wir nun auf die Schnelle organisiert.“

Zum Selbstkostenpreis werden die FFP2-Masken in Vierer-Packs zu fünf Euro am Freitagvormittag im Haberkasten verkauft. „Jeder, der noch Bedarf hat, kann sich hier die notwendigen Masken kaufen, bitte den Personalausweis nicht vergessen“, so der Rathaus-Chef.

Pro vorgezeigtem Personalausweis – hiermit wird überprüft, dass es sich um Mühldorfer Bürger handelt – kann man vier Masken zum Preis von fünf Euro erwerben. Bitte fünf Euro und Personalausweis nicht vergessen! Es sind genügend Masken und Ausgabestellen vorhanden. Zugang über den Eingang im Innenhof.