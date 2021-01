Altenheime und Impfzentrum betroffen Erneute Verzögerung bei den Impfstofflieferungen

Foto: 123rf.com

Am Wochenende 16./17. Januar 2021 hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bekannt gegeben, dass BioNTech/Pfizer wegen Umbauarbeiten am Werk in Belgien die bereits zugesagte Liefermenge an Impfstoff auch für den Freistaat Bayern nicht vollständig einhalten kann.