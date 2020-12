Corona-Impfungen gestartet Wichtiger Schritt in Richtung Normalität

Foto: LRA Mühldorf

Im Landkreis Mühldorf a. Inn sind am Sonntag, den 27.12., die ersten Corona-Impfungen durchgeführt worden. Im Pflegeheim Kursana in Ampfing und am Impfzentrum in der Mainstraße in Mühldorf a. Inn wurden insgesamt 100 Personen geimpft.