Dem fiesen Virus getrotzt Hoch-Risikopatient überlebt schwere Corona-Infektion!

Internationales Team von Pflegekräften und Ärzten schafft das Unglaubliche im Corona-Zentrum am InnKlinikum Mühldorf.

Mühldorf. Die Vorzeichen hätten schlechter kaum sein können, als sich bei dem Risikopatienten Fritz Wibbeling die ersten leichten Symptome von Corona zeigten: 70 Jahre alt mit Vorerkrankung (insulinpflichtig) und obendrein erst seit kurzem von einer schweren, sechs Wochen dauernden Grippe genesen. Nur widerwillig lässt sich der Mühldorfer ins InnKlinikum bringen, um zumindest einen Corona-Test machen zu lassen. Doch dabei bleibt es nicht: „Unmittelbar nach dem Test bin ich kollabiert und wurde stationär aufgenommen. Trotz einer beidseitigen eitrigen Lungenentzündung und einer Temperatur von 40°C, wehrte ich mich rebellisch gegen jede Form von Sauerstoffmaske. Hinzu kam bald ein totales Versagen meiner Nierenfunktionen und die Feststellung von schwersten resistenten Keimen, die eine Spezialbehandlung und besondere hygienische Vorsichtsmaßnahmen erforderten“, erinnert sich Fritz Wibbeling.

Eine Patientenverfügung, die ausdrücklich den Einsatz von Maschinen für lebenserhaltende Maßnahmen über längere Zeiträume ausschließt, liegt vor. Die Ärzte entschließen sich für Intubation zur Versorgung mit Astronautennahrung und Sauerstoff.

Der Patient ist lange Zeit nicht bei Bewusstsein, erinnert sich jedoch später an zwei Träume, die sich mehrfach wiederholten sowie an die Worte seiner Frau Ioana, die sie ihm immer wieder in sein Ohr flüsterte: „Du darfst nicht aufgeben! Du bist ein Kämpfer, Du musst kämpfen! Wir brauchen Dich! Ohne Dich bin ich nur ein halber Mensch. Wir alle beten für Dich.“

„Du darfst nicht aufgeben! Wir brauchen Dich!“

Nach zwei Wochen auf der Corona-Intensivstation war der 70-Jährige wieder ansprechbar, konnte aber wegen der Intubation selbst noch nicht sprechen. „Ich nutzte Papier und Stift, um auf Fragen zu antworten, Wünsche, Fragen und meine Sorgen und Pläne für die Zukunft zu äußern“, so Fritz Wibbeling. „Dank meiner 40-jährigen Erfahrung im Umgang mit Ausländern als Sprachschulleiter und Startup-Coach für Firmengründer im In- und Ausland, verstand ich mich schnell und gut mit den Pflegern und Ärzten aus sieben verschiedenen Ländern und vier verschiedenen Kontinenten“ berichtet der Mühldorfer.

Kaum fühlte sich Fritz Wibbeling besser, riss er sich selbst die intubierten Schläuche aus dem Hals. Sein erster Satz war: „Ich habe Hunger!“ Die Krankenschwester brachte ihm aus der Küche Spaghetti mit Soße, die er sogleich auf eigenen Wunsch erstmals am Tisch zu sich nahm.

Sein erster Satz war: „Ich habe Hunger!“

„Das war der Durchbruch: Ab diesem Moment zweifelte niemand mehr daran, dass ich durchkommen würde. Ich übernahm sofort wieder selbständig die Messung meiner Zuckerwerte und der Blutsauerstoff-Sättigung. Bereits eine Woche später verzichtete ich auf die Sauerstoffzufuhr, da ich mit der Raumluft gut zurechtkam“, schildert der 70-Jährige seine Genesung. Eine besondere Überraschung bereitete ihm das Pflegeteam mit einem von einer anderen Station ausgeliehenen Tablet. Per Videokonferenz konnte der Mühldorfer seine Familie erstmals seit vier Wochen sehen und mit ihr sprechen. „Das war eine geniale Idee, die mir zusätzlich Auftrieb gab“, sagt der Mühldorfer.

Dem ganzen Corona- und Palliativ-Team dankbar

Sein letzter Eindruck vor seiner Entlassung war der beispielhafte Einsatz des Reinigungsteams: „Die haben mein Pflegebett sprichwörtlich zerlegt, um alle Teile von innen und außen bis auf den letzten Quadratzentimeter zu reinigen und zu desinfizieren.“

Als Fritz Wibbeling unlängst dann den Bericht über die „Heldinnen 2. Klasse“ im Mühldorfer Wochenblatt las, kam ihm in den Sinn, dass die Trinkgelder in der Kaffee-Kasse wohl kaum bei den „vergessenen Corona-Heldinnen“ des Reinigungsteams ankommen würden, wie auch der Pflegebonus. „Am liebsten hätte ich gleich ein Spendenkonto zu ihren Gunsten eingerichtet, was aber für mich als Privatperson aus spendenrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Jetzt hoffe ich darauf, dass sich vielleicht ein Verein dafür findet“, sagt der Mühldorfer, dessen besonderer Dank dem gesamten Corona-Spezialteam am InnKlinikum gilt – samt Ärzten und Pflegepersonal aus Mühldorf und Burghausen sowie dem Palliativteam, das sich herzlich und liebevoll Tag und Nacht um ihn gekümmert und ihn psychologisch aufgebaut hat.