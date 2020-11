An Sonntagen im November Neues Testangebot in Waldkraiburg

Am Sonntag, 8. November 2020, besteht auch in Waldkraiburg für Bürgerinnen und Bürger wieder die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Waldkraiburg. Die Testungen finden von 10 bis 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter folgendem Link online vorgenommen werden: www.vitolus.de/muehldorf

Wichtig: Für den Testtermin ist ein Ausweisdokument mitzubringen, wie z.B. Personalausweis, Führerschein oder Reisepass. Der Test ist kostenlos und findet im Foyer der Schulschwimmhalle Waldkraiburg, Franz-Liszt-Straße 30 in Waldkraiburg statt. Getestet werden Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf oder Grenzpendler, deren Arbeitsort sich im Landkreis Mühldorf befindet. Grenzpendler werden gebeten, bei der Anmeldung die Adresse des Arbeitgebers anzugeben.

Die Testungen in Waldkraiburg erfolgen voraussichtlich jeden Sonntag im November zur gleichen Zeit.

Auch das Testzentrum am Volksfestplatz in Mühldorf bietet von Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr weiterhin Testmöglichkeiten an. Hierzu ist eine Anmeldung unter Telefon 08631/36 55 11 erforderlich. Dies ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 15.30 Uhr möglich.