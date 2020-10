Ab Samstag, 17. Oktober 2020 Corona-Testcenter am Volksfestplatz in Waldkraiburg

Testungen sind auch samstags in Waldkraiburg und Mühldorf möglich.

Waldkraiburg. Ab Samstag, 17. Oktober 2020, besteht auch in Waldkraiburg für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Auf dem Volksfestplatz wird heute im Laufe des Tages ein Testzentrum eingerichtet. Die Testungen finden am Samstag von 10 bis 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Auch das Testcenter am Volksfestplatz in Mühldorf hat am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Für Mühldorf ist jedoch wie bisher eine Anmeldung bis heute 15 Uhr unter der Telefonnummer 08631/365511 notwendig.