Am Volksfestplatz Reihentestung von KP 1 Personen

Das Gesundheitsamt nutzt am Montagvormittag, 21. September 2020, das Testzentrum am Volksfestplatz.

Mühldorf am Inn. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Mühldorf führen am kommenden Montagvormittag, 21. September 2020, eine Reihentestung durch und nutzen dafür aus logistischen Gründen die Infrastruktur des Testzentrums am Volksfestplatz. Dabei werden vormittags ausschließlich sogenannte KP 1 Personen getestet, die vom Gesundheitsamt zu einer Testung einbestellt wurden.

Der reguläre Testbetrieb im Rahmen der Bayerischen Teststrategie, wonach sich alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos testen lassen können, findet wie bisher nachmittags von Montag bis Freitag ab 16 Uhr am Testzentrum auf dem Volksfestplatz statt. Hierzu ist eine Anmeldung unter Telefon 08631/36 55 11 erforderlich.