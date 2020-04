Nach dem „Shut Down“ Das Wochenblatt Mühldorf ist wieder da!

Nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause ist das Mühldorfer Wochenblatt ab 13. Mai wieder für die Leser und Kunden da! Wir freuen uns!!!

Landkreis Mühldorf. Am 25. März musste sich das Mühldorfer Wochenblatt wegen der Corona-Krise vorübergehend verabschieden. Doch die wochenblattlose Zeit ist nun bald vorbei. Am 13. Mai gehen wir wieder in alter Frische an den Start und hoffen, dass Sie als Leser und Kunden mit dabei sind!

Wer von uns hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass ein winziges Virus für solch wirtschaftliche aber auch soziale Einschnitte sorgen könnte? Die Covid 19-Thematik ist leider noch nicht bewältigt, sie beschäftigt uns mehr denn je und wird unser Leben auch noch in den nächsten Monaten bestimmen. Aber es ist an der Zeit, wieder ein Stück weit zur „Normalität“ überzugehen.

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die Wochenblatt-Verlagsgruppe ihren Betrieb in zwei Phasen wieder hochfährt! In der KW 20 - Erscheinung am Mittwoch, 13. Mai 2020 - startet Phase 1 mit den dann wieder wöchentlich erscheinenden Ausgaben Mühldorf, Chiemgau-BGL, Landshut, Regensburg, Straubing und Isar. Voraussichtlich in KW 22 - Erscheinung am Mittwoch, 27. Mai 2020 - sollen auch die Wochenblatt-Ausgaben Altötting, Passauer Woche, Bayerwald, Erding, Freising, Deggendorf und Rottal-Inn wieder erscheinen.

Zusammenhelfen und sich gegenseitig unterstützen ist in dieser für uns alle schwierigen Zeit wichtiger denn je. Das Wochenblatt-Team - Redaktion und Medienberater - ist ab sofort wieder mit Rat und Tat für Sie da!

Sie haben eine Geschichte zu erzählen? Dann melden Sie sich bei Wochenblatt-Redaktionsleiterin Christa Latta, Tel. 08677/963-145, E-Mail an christa.latta@wochenblatt.de

Sie wollen auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Werbung im reichweitenstarken Wochenblatt schalten? Dann wenden Sie sich an Wochenblatt-Regionalverlagsleiter Patrick Bachmaier, Tel. 08631/3616-0, E-Mail an muehldorf@wochenblatt.de

Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie gesund!