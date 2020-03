Zum Thema Coronavirus Weitere Infos der Kreisstadt Mühldorf a. Inn

Die Kreisstadt Mühldorf a. Inn gibt bekannt, dass folgende Maßnahmen getroffen werden, um die Verbreitung des Coronavirus (Covid 19) zu verlangsamen:

Mühldorf. Die Grüngutsammelstelle in der Pregelstraße 2 ist ab Mittwoch, 18. März, bis voraussichtlich 31. März 2020 geschlossen.

Das Kulturbüro/Touristinfo ist ebenfalls ab Mittwoch, 18. März, bis 19. April 2020 nicht geöffnet.

Bürgermeister-Stichwahl am 29. März 2020: Die Briefwahlunterlagen werden für alle Wahlberechtigten per Post verschickt. Die ausgefüllten Unterlagen können über die Briefkästen der Deutschen Post oder über den Rathaus-Briefkasten zurückgeben werden.

Wahlamt geschlossen: Die Unterlagen für die Briefwahl für über 16.500 Wahlberechtigte in der Kreisstadt Mühldorf a. Inn in wenigen Tagen vorzubereiten, ist eine logistische Herausforderung. Deshalb haben das Wahlamt, das Einwohnermeldeamt sowie das Ordnungsamt am Donnerstag, 19. März 2020, ganztags geschlossen. Das Standesamt ist erreichbar. Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen zuerst telefonisch an Herrn Manfred Bertl, Telefon 08631/612 405.

Aufgrund staatlicher Anordnung sind alle Kinderspielplätze, Bolzplätze, der Skaterplatz sowie die städtischen Sportplätze geschlossen.

Der Wochen- und der Bauernmarkt finden weiterhin statt. Der städtische Bauhof stellt ein Handwaschbecken für Fieranten und Besucher auf.

Die öffentliche Stadtratssitzung am Donnerstag, 26. März 2020, wird – so der derzeitige Stand – im Stadtsaal durchgeführt, hier steht ausreichend Platz zur Verfügung, damit die Stadtratsmitglieder in den empfohlenen Abständen einen Sitzplatz finden. Ebenso wird mit den Ausschusssitzungen verfahren.