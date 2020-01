Erlös vom Adventssingen Spende für Herzenswunsch Hospizmobil des BRK

Pfarrkirche Egglkofen war zum Konzert gut besucht

EGGLKOFEN. Am 22. Dezember fand in Egglkofen das jährliche Adventssingen statt, dessen Erlös in diesem Jahr dem BRK Herzenswunsch Hospizmobil Mühldorf Altötting gespendet wurde. Die Leiterin des Kinder- und Jugendchors Egglkofen, Yvonne Bauer, engagiert sich selbst ehrenamtlich für das Herzenswunsch Hospizmobil und ihr Vorschlag, das neue Projekt zu unterstützen, fand große Zustimmung. Die Pfarrkirche war bis zum letzten Platz gefüllt und so kam die erfreuliche Spendensumme in Höhe von 1626 Euro zustande, für die sich das gesamte Team des BRK Herzenswunsch Hospizmobils Mühldorf Altötting herzlich bedankt. Informationen zum Hospizmobil oder Wunschanfragen gibt Koordinatorin Tina Buchner unter (08631) 3655-14 oder auf der Internetseite www.kvmuehldorf.brk.de. Im Bild (v.l.) Gabi Moser, Andreas Buchberger, Andrea Eckl, Yvonne Bauer, Tanja Stadler, Andreas Hilz, Anton Zellner, Petra Steiger und Martin Hahn.