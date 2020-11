Aktuelle Zahlen Raum Landshut Weiterer Todesfall in der Corona-Pandemie

Nach mehreren Tagen im Krankenhaus ist ein weiterer Patient aus dem Raum Landshut seiner Covid-Erkrankung erlegen und verstorben.

Landshut. In der Region Landshut wurde ein weiterer Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie gemeldet, wie das Landratsamt Landshut mitteilt. Der Betroffene war weit über 80 Jahre alt und ist nach mehreren Tagen im Krankenhaus seiner Covid-Erkrankung erlegen.

Insgesamt 45 Personen sind bislang verstorben, bei denen möglicherweise ein Zusammenhang mit ihrer Infektion mit dem Corona-Virus besteht. In den Krankenhäusern der Region werden derzeit 29 Corona-Patienten behandelt: Auf den Normalstationen werden 23 Person isoliert, sechs Patienten intensivmedizinisch betreut. Hinzu kommt eine stets schwankende Zahl an Verdachtspersonen.

Mit dem gestrigen Mittwoch ist die Zahl der Indexpatienten auf 2.060 angestiegen – hier sind alle festgestellten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie erfasst. Davon gelten 1.599 bereits als „genesen“ und konnten die häusliche Quarantäne verlassen. Damit sind aktuell 416 laufende Infektionen bekannt: Die Betroffenen leben in der Stadt Landshut und verteilt über den gesamten Landkreis. Lediglich in drei der 35 Landkreis-Gemeinden sind derzeit keine laufenden Infektionen nachgewiesen (Weihmichl, Adlkofen und Vilsheim). Die 7-Tages-Inzidenz, also der Wert, der die Neuinfektionen innerhalb einer Woche umgelegt auf 100.000 Einwohner bemisst, liegt für den Landkreis Landshut bei 103,19 und in der Stadt Landshut bei 134,86 (Quelle: Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) – beide Kennzahlen sind im Vergleich zum Vortag gestiegen.

(Alle Angaben Stand 04.11.2020 – aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens können die Werte quasi minütlich variieren.)