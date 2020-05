Computertomograph in Container Moderne Bildgebung für Corona-Patienten

Prof. Dr. Johannes Schmidt, Landrat Peter Dreier, Jakob Fuchs, Prof. Dr. Konstantin Holzapfel und Bettina Pfriemer (v.l.n.r.) machten sich ein Bild vom neuen Computertomographen im Container. Foto: LAKUMED Kliniken

Das Bayerische Gesundheitsministerium fragte vor einigen Wochen bei Krankenhäusern an, welche bildgebenden Verfahren für die Versorgung von Covid-19-Patienten zusätzlich benötigt werden. Grund war die großen Anzahl an Infektionen in bestimmten Regionen. Dadurch haben die LAKUMED Kliniken über den Freistaat Bayern einen Computertomographen erhalten.