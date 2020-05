Klinikum Landshut Gelockerte Besuchsregeln ab Montag im Klinikum

Ab Montag, 11.5.2020, gelten im Klinikum Landshut neue Besuchsregeln. Krankenhausbesuche werden dadurch wieder möglich. Patienten und Mitarbeiter müssen jedoch nach wie vor Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus erfahren.

Landshut. Nach Maßgabe der Staatsregierung darf jeder stationäre Patient einmal am Tag Besuch von einer ihm nahestehenden Kontaktperson empfangen. „Die organisatorischen Herausforderungen für uns sind dabei allerdings enorm“, so Dr. Philipp Ostwald, Geschäftsführer der Klinikum Landshut gGmbH. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung auf Hochtouren, damit es am Montag losgehen kann.

Patienten können am Tag von einer Person (engster Verwandter oder Bewohner des gleichen Haushalts) für eine Stunde im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr in ihrem Patientenzimmer besucht werden. Nach wie vor muss zwingend jeder Besucher frei von ansteckenden Krankheiten sein. Die bislang erforderlichen Hygiene-Schutzvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Dazu gehören die Abstandsregelung von 1,5 Meter zwischen Besucher und Patient, Mund- und Nasenschutz sowie die Händedesinfektion. Im Eingangsbereich des Klinikums werden alle Besucher nochmals in die neuen Besuchsregelungen eingewiesen.

Besondere Regelungen und Einschränkungen im Klinikum Landshut gelten für die Intensivstationen 1i und 2i und die Stationen 3a und 4a. In den eingeschränkten Bereichen kann ein Besuch nur nach individuell vorab telefonischer Absprache mit der Klinik erfolgen.

„Wir wissen, dass für Angehörige und Patienten diese Maßgaben schwierig sind. Aber wir müssen alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um die Patienten unserer Klinik vor dem Virus zu schützen“, so Dr. Ostwald. Er bittet um Verständnis dafür, sollte es trotz aller aufwendigen Vorbereitungen zu Wartezeiten kommen.

Für die telefonische Absprache in den gesonderten Bereichen (u. a. Intensivstation) werden die Besucher über die Information unter der Telefonnummer 0871/698-0 an die jeweilige Station verbunden. Mehr Informationen finden Sie unter www.klinikum-landshut.de.