Corona-Epidemie „Zweiter Shutdown ist nicht in Sicht“

Das Corona-Testcenter in Landshut hat zum Glück immer weniger zu tun. Foto: Schmid

Das Landratsamt meldet am Donnerstagnachmittag nur eine Neuinfektion im Landkreis Landshut. Ein zweiter Shutdown sei damit nicht in Sicht, so die Behörde in einer Pressemitteilung.