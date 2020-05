Firma spendet an den Landkreis Schutzausrüstung aus dem Drucker

Eine Firma aus dem Landkreis Landshut hat dem Landratsamt jetzt dringend benötigte Schutzvisiere gespendet.

Landkreis Landshut. Die Maskenpflicht bei Erledigungen und Einkäufen ist mittlerweile für alle Realität – doch Mitarbeiter in medizinischen Berufen müssen gesondert vor einer Ansteckung geschützt werden, was eine herkömmliche Maske nicht leisten kann. Deshalb freute sich Landrat Peter Dreier sehr über eine Spende der Firma GapTech Automotive Engineering aus Kröning, die dem Landkreis Landshut 80 Schutzvisiere übergeben hat. Wie Geschäftsführer Jochen Gruber erklärte, wurden die Halterungen per 3D-Druck gefertigt, den das Unternehmen normalerweise zur Erstellung von Prototypen-Bauteilen unter anderem in der Automobil-Branche einsetzt.

„Auch wenn sich die Versorgungslage etwas gebessert hat – Schutzausrüstung für den medizinischen ist weiterhin Mangelware. Deshalb sind wir dankbar, dass uns hier die Firma GapTec aus Kröning unterstützt.“ Die Schutzvisiere werden über den Landkreis an medizinische Einrichtungen weiterverteilt.