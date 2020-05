Nicht genug Masken? Landshuter OB faltet unverschämten Bürger zusammen

Im Stadtrat ist Landshuts OB Alexander Putz (FDP) stets bemüht, als Vermittler aufzutreten, egal wie hitzig der Streit auch ist. Ein Landshuter Bürger hat es jetzt offenbar geschafft, Putz auf die Palme zu bringen. Auf Facebook machte der OB seinem Ärger Luft. Es geht um Gesichtsschutzmasken.

Landshut. Die Stadt Landshut hatte zeitgleich zum Start der Schutzmaskenpflicht in Geschäften und dem Nahverkehr 80.000 solcher Masken, die ein Unternehmer gestiftet hatte, an ihre Bürger verteilen lassen. Jeder Haushalt bekam zwei Masken, verteilt wurden sie per Post. Doch damit war offensichtlich ein Landshuter Bürger alles andere als einverstanden und hat den Oberbürgermeister wütend angeschrieben. In dem Schreiben heißt es: „Sehr geehrter Herr Putz, bezüglich Ihrer Aktion mit den Schutzmasken, muss ich Ihnen mitteilen, dass wir uns als fünfköpfige Familie mit der Zusendung von zwei Masken für die ganze Familie ehrlich gesagt verhöhnt fühlen. Ich dachte immer bei uns gilt das Gebot der Gleichbehandlung. Also entweder schicken Sie an jeden Bürger gleichviele Schutzmasken, oder Sie lassen es einfach gleich bleiben.“

Jetzt bekam der Mann, dessen Identität der OB nicht bekannt gibt, die Antwort, die er auch öffentlich auf dem Facebook-Profil des Oberbürgermeisters nachlesen kann. Dort schrieb der OB: „Sehr geehrter Herr XXX,

ich habe Ihre Mail schon gestern, am Sonntag, gelesen und bewusst noch einmal darüber geschlafen, bevor ich Ihnen antworte.Dennoch ist mein Ärger auch nach einem Tag nicht verflogen und ich möchte Ihnen ehrlich und unverblümt antworten. Ihr Schreiben ist eigentlich ziemlich unverschämt. Vor allem gegenüber den mehr als 50 ehrenamtlichen Hilfskräften, die in stundenlanger Arbeit ca. 42.000 Postwurfsendungen für ALLE Landshuter Haushalte zusammengestellt haben“, heißt es da.

Und die Standpauke geht noch weiter:. „Wie groß schätzen Sie, wäre der Aufwand wohl gewesen, wenn wir nicht eine pauschale Postwurfsendung gemacht, sondern jeden einzelnen Haushalt differenziert angeschrieben - und dabei entsprechend dem Melderegister die Anzahl der darin lebenden Personen berücksichtigt hätten? Ich kann Ihnen gerne die Antwort vorwegnehmen: Er wäre unangemessen groß gewesen und die Aktion hätte sich über viele Tage erstreckt.“

Niemand, so der OB, habe behauptet, dass die Stadt mit dieser Aktion die Verpflichtung, alle Landshuter Bürger mit Masken zu versorgen, übernommen hätten. „So eine Verpflichtung gab es und gibt es nicht! Meines Wissens ist die Stadt Landshut die einzige größere Stadt Deutschlands, die ihren Bürgern diesen Service – sozusagen als Starthilfe am Beginn der Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens -– zukommen ließ. Damit sollte verhindert werden, dass jemanden, der sich nicht schnell genug selbst mit Masken eindecken konnte, ermöglicht wird, beispielsweise einkaufen zu gehen. Dazu sind übrigens auch keine Familienausflüge erforderlich, im Gegenteil, das ist geradezu nicht sinnvoll.“

Dass der Betreffende sich jetzt verhöhnt und ungerecht behandelt fühle, zeige, was für eine „verquere Einstellung“ er habe. „Was für eine unangebrachte Anspruchshaltung, sich auf diese Art und Weise über ein Geschenk zu beschweren. Aber das ist Ihr Problem! Mir ist es ein Bedürfnis, Ihnen meine Meinung darüber darzulegen.“