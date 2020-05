Corona in der Region Landshut Die aktuellen Infektionszahlen

Der Landkreis Landshut hat die aktuellen Corona-Infektionszahlen veröffentlicht. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, ist leicht gestiegen.

Region Landshut. In einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt es: „In der Region Landshut wurden bisher 904 Corona-Infektionen festgestellt. Die Zahl der Kontaktpersonen liegt bei 2.546. Bisher sind 34 Infizierte, bei denen ein Zusammenhang mit COVID19 möglich ist, verstorben.“ Die Zahlen stammen vom Sonntagabend. Am Freitag waren es noch 894 Indexfälle gewesen, am Samstag 897.

Inzwischen sind 703 Menschen aus Stadt und Landkreis Landshut wieder genesen.

Derzeit werden in den Krankenhäusern in der Region 32 Patienten stationär betreut, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, hinzu kommen sechs auf den Intensivstationen.