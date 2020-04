Rückgang der Fälle Corona-Praxis ändert Öffnungszeiten

In der Sdhwerpunktpraxis in Ergolding gibt es derzeit nicht viel zu tun. Foto: Landkreis Landshut

Die Schwerpunktpraxis für Patienten mit Atemwegsinfekten, die im Rosenhof in Ergolding eingerichtet wurde, verkürzt ihre Öffnungszeiten. Sie ist künftig nur noch am Nachmittag von 15. bis 18 Uhr besetzt. Die Patientenzahlen waren in der Vergangenheit rückläufig.