Corona-Krise Wieder eine Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne

Es trifft eine nach der anderen. Jetzt muss wieder eine Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt werden, weil es bestätigte Corona-Fälle gibt.

Ergoldsbach. Betroffen ist nach Auskunft des Landratsamtes Landshut die Gemeinschaftsunterkunft in Ergoldsbach. In einer Mitteilung der Behörde heißt es: „Das Gesundheitsamt hat die dezentrale Unterkunft für Asylbewerber in Ergoldsbach unter häusliche Quarantäne gestellt: Bei vier der 21 Bewohnern wurde bisher eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt.“

Die Einrichtung wird zwei Wochen unter häusliche Quarantäne gestellt. Die Bewohner würden vom Landratsamt Landshut für die Dauer der Quarantäne mit Lebensmitteln versorgt.

Derzeit stehen zudem eine Unterkunft in Altdorf, in der Landshuter Porschestraße und in der Niedermayerstraße unter Quarantäne, weil es dort mehrere Corona-Fälle gegeben hat. In der Porschestraße musste jüngst die Polizei anrücken, weil sich betroffene Bewohner nicht an die Auflagen gehalten hatten, zum Beispiel keinen Mundschutz trugen und die Gemeinschaftsküche nutzten. Die betreffenden Personen wurden in eine Unterkunft nach Hengersberg gebracht.