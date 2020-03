Drittel der Bewohner infiziert Altenheim schwer von Corona getroffen

Das Corona-Virus hat das Seniorenwohn- und Pflegeheim in Pfeffenhausen schwer getroffen: Etwa ein Drittel der 40 Bewohner ist infiziert.

Pfeffenhausen. Alle Bewohner befänden sich aber derzeit in stabilem Zustand und müssten nicht stationär behandelt werden, teilt das Landratsamt mit. „Eine Bewohnerin hätte sich sogar wieder sehr gut von der Erkrankung erholt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Auch in der Belegschaft wurden Fälle festgestellt, alle Mitarbeiter arbeiten nun mit entsprechender Schutzkleidung, um die Bewohner weiter versorgen zu können.

Das Gesundheitsamt war vor Ort um zu beraten und die Einrichtungsleitung und Mitarbeiter zu unterstützen, um die Verbreitung des Virus im Seniorenzentrum eindämmen zu können. Die betroffenen Bewohner werden in einem Teil des Gebäudes isoliert, die anderen, nicht-infizierten Senioren in anderen Zimmern untergebracht. So wird die Ansteckungsgefahr untereinander reduziert.

„Wenn in solchen Einrichtungen, in denen viele Risikopatienten zusammenleben, das Corona-Virus auftaucht, müssen wir handeln – das Wohl der Bewohner hat oberste Priorität“, so Landrat Peter Dreier.