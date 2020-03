Zahl der Infizierten im Raum Landshut 159 Personen mit Corona-Virus festgestellt

In den hiesigen Krankenhäusern rüstet man sich für weitere Corona-Fälle. Foto: 123rf.com

Die Corona-Krise scheint noch lange nicht an ihrem Höhepunkt angelangt: Die Zahl der Infizierten in der Region Landshut steigt weiter. Am Montag, 23. März, (Stand: 17 Uhr) waren offiziell 159 mit dem Corona-Virus infizierte und bestätigte Bürger aus dem Raum Landshut bekannt.