Mitteilung der Stadt Landshut Kein Wochenmarkt am Freitag

Foto: Schmid

Der Wochenmarkt in der Neustadt findet am morgigen Freitag, 20. März, nicht statt. Grund ist die auch in der Region Landshut steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Rechtlich wäre es möglich gewesen, den Wochenmarkt abzuhalten.