Corona-Fälle im Landkreis Infizierte Frau arbeitete in Pflegeeinrichtung

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Landshut steigt: Bisher sind 13 Personen infiziert. Neben Fällen in Obersüßbach, Landshut und Tiefenbach wurden auch bei einer Frau aus Rottenburg, die in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, und einem Bürger aus Wörth das Virus festgestellt.