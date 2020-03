Corona-Krise Zwei weitere bestätigte Fälle im Landkreis Landshut

Im Landkreis Landshut gibt es zwei weitere bestätigte Corona-Fälle. Das hat Landrat Peter Dreier auf Anfrage am Samstagmorgen bestätigt.

Landkreis Landshut. Bei den beiden Fällen handelt es sich um eine Frau aus dem Bereich Rottenburg und einen 78 Jahre alten Mann aus Wörth an der Isar. Der 78-Jährige werde derzeit intensivmedizinisch betreut. Mehr Details zu den beiden Fällen will die Behörde am Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt geben.