Corona-Krise Markt Ergolding schließt Ergomar

Der Markt Ergolding reagiert auf die Corona-Krise. Ab sofort ist das Freizeitbad Ergomar geschlossen, wie Bürgermeister Andreas Strauß erklärt. Es gibt weitere Einschränkungen.

Ergolding. „Wir wollen unsere Bürger schützen“, begründet Strauß den Schritt. Wann das beliebte Bad wieder öffne, stehe derzeit noch nicht fest. Auch der Betrieb in den Turnhallen der Marktgemeinde sei eingestellt worden, ebenso in den Kinderbetreuungseinrichtungen. „Wir wollen damit unseren Beitrag leisten um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, so der Bürgermeister zur Redaktion. Außerdem werde auch das Rathaus den Publikumsverkehr massiv einschränken. „Das Rathaus wird nur noch beschränkt zugänglich sein“, so der Bürgermeister. Alle Mitarbeiter wären aber telefonisch erreichbar. Die Maßnahmen, so Strauß, würden erst einmal bis nach Ostern gelten, so Strauß am Freitag.