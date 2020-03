Corona-Screening-Zentrum Schnell mal testen lassen? Das geht nicht!

In Landshut soll auf der Grieserwiese ein Screening-Center für Corona-Verdachtsfälle aufgebaut werden. Wer aber glaubt, einfach mal so vorbeifahren und sich testen lassen zu können, der irrt. Wer gestestet wird, entscheidet immer noch der Arzt, wie eine Sprecherin des Landratsamtes erklärt.

Landshut. Die Meldung, dass auch in Landshut noch in dieser Woche ein Screening-Zentrum, eine Art „Drive-In“ für Corona-Verdachtsfälle aufgebaut werden soll, war nicht lange draußen, da machte sie schon die Runde in den Sozialen Medien. Die Kommentare waren eindeutig: „Da fahre ich sofort vorbei und lasse mich testen“, erklärte zum Beispiel sinngemäß ein Ergoldinger. Doch so wird das nicht funktionieren. Das Screening-Center ist zur Entlastung der Arztpraxen gedacht, nicht für ängstliche Zeitgenossen.

Was das bedeutet, erklärt Carina Weinzierl, Sprecherin des Landratsamtes Landshut: „Die Anordnung für einen Test kommt nach wie vor von einem Mediziner.“ Der würde die Daten des betreffenden Patienten an das Screening-Zentrum übermittelt. Vor Ort würden dann die Personalien der Patienten überprüft und mit den vorliegenden Daten abgeglichen. Wer von einem Arzt keinen Test verordnet bekam, der kann sich auch nicht testen lassen. So sollen unnötige Tests vermieden werden. Zweck des Screening-Zentrums soll sein, dass Hausarztpraxen entlastet werden und die nicht nach jedem Corona-Verdachtsfall ihre Praxis schließen und komplett desinfizieren müssen.

Details zu dem geplanten Screening-Center will das Landratsamt Landshut im Lauf des Tages bekannt geben. Es soll auf der Grieserwiese, dort, wo immer die Dult veranstaltet wird, in der Nähe der Wiesenwache aufgebaut werden.

WICHTIG: Wer glaubt, sich mit dem neuartigen Virus infiziert zu haben soll NICHT eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus aufsuchen, sondern sich entweder mit seinem Hausarzt telefonisch in Verbindung setzen oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 anrufen.