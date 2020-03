Falschmeldungen auf Facebook „Wir haben noch keine bestätigten Fälle“

Das Klinikum in Landshut hat derzeit mit Falschmeldungen zu kämpfen, die auf Facebook die Runde machen. Angeblich gäbe es bereits Corona-Fälle in dem städtischen Krankenhaus. „Das stimmt nicht“, sagt Regina Kaindl, Sprecherin des Klinikums. Probleme bereiten dagegen unvernünftige Verdachtsfälle.

Landshut. Trotz eindringlicher Bitten des Gesundheitsamtes und ständiger Warnungen in den Medien würden nämlich immer noch Patienten, die glauben, an Corona erkrankt zu sein, in der Notaufnahme des Krankenhauses auftauchen, so Kaindl auf Anfrage am Freitag. „Patienten, die das vermuten, sollen sich bitte erst telefonisch bei ihrem Hausarzt melden oder den kassenärztlichen Notdienst unter der Nummer 116 117 anrufen. Sie sollen aber auf keinen Fall zu uns in die Notaufnahme kommen“, so Kaindl.

Sie selbst habe ebenfalls bereits Meldungen auf Facebook gelesen, wonach im Landshuter Klinikum bereits 15 Fälle behandelt würden. Eine glatte Falschmeldung. Es gebe noch keine bestätigten Fälle.