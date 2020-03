Angst vor dem Corona-Virus Achdorf ergreift Schutzmaßnahmen

Nach dem Klinikum in Landshut ergreifen nun auch die Krankenhäuser des Landkreises weitere Vorsichtsmaßnahmen, um sich vor dem Corona-Virus zu schützen. Besucherverkehr wird eingeschränkt, Veranstaltungen abgesagt – und es werden keine Hände mehr geschüttelt.

Landkreis Landshut. Um Patienten, Mitarbeiter und Besucher in bestmöglicher Weise vor dem Coronavirus zu schützen, haben die LAKUMED Kliniken am Donnerstag Vormittag weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. „Die Gesundheit unserer Patienten und Mitarbeiter hat oberste Priorität“, sagt Jakob Fuchs, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der LAKUMED Kliniken. „Daher haben wir in Absprache zwischen Ärzten, Vertretern der Hygiene und Geschäftsführung heute weitere Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, um die uns anvertrauten Menschen zu schützen.“

Der Besucherverkehr am Krankenhaus Landshut-Achdorf, am Krankenhaus Vilsbiburg sowie in der Schlossklinik Rottenburg wird vorerst eingeschränkt: Um Besuche auf das Nötigste zu reduzieren, sollten ab sofort lediglich Ehepartner, Eltern und Kindern ab dem Schulalter Patienten in den Häusern der LAKUMED Kliniken besuchen. Kleinkindern und Säuglingen wird momentan von einem Besuch im Krankenhaus generell abgeraten. Personen mit Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen sollten die Krankenhäuser grundsätzlich nicht betreten.

Des weiteren haben die LAKUMED Kliniken alle Veranstaltungen – vorerst bis Ende März 2020 – abgesagt. Davon betroffen sind:

•10.03.2020: Vortrag in der vhs Ergolding – Die Hüfte – Dreh- und Angelpunkt (PD Dr. Ernst Sendtner)

•12.03.2020: Infoabend für werdende Eltern am Krankenhaus Landshut-Achdorf

•16.03.2020: Infoabend „Hilfe für Schmerzpatienten“ am Krankenhaus Vilsbiburg

•17.03.2020: Schwangerenfrühstück am Krankenhaus Vilsbiburg

•17.03.2020: Vortrag in der vhs Rottenburg – Gallensteine (Prof. Dr. Johannes Schmidt)

•18.03.2020: Vortrag in der vhs Vilsbiburg – Warum schmerzt mein Handgelenk? (Dr. Jutta Kummer)

•24.03.2020: Vortrag in der vhs Altdorf – Arthrose in Hand- und Fingergelenken (Dr. Jutta Kummer)

•26.03.2020: Infoabend für werdende Eltern am Krankenhaus Landshut-Achdorf

In den Häusern der LAKUMED Kliniken wird vorerst auch auf das Händeschütteln verzichtet. „In der derzeitigen Situation hat dies nichts mit Unhöflichkeit zu tun“, erklärt Dr. Sieglinde Eder, hygienebeauftragte Ärztin der LAKUMED Kliniken. „Mit dieser Maßnahme soll die Weitergabe von Viren über die Handflächen verringert werden.“

Bereits Anfang dieser Woche haben die LAKUMED Kliniken den Mitarbeitern in den Notaufnahmen, die direkten Kontakt mit Notfall-Patienten haben, zum Tragen eines Mundschutzes geraten. Das Team der Krankenhaus-Hygiene empfiehlt, ganz besonders auf die Händehygiene zu achten: „Bitte waschen Sie Ihre Hände regelmäßig für rund 20 Sekunden unter fließendem Wasser und benutzen Sie eine Seife“, sagt Dr. Eder. „Für Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen sollte zudem die regelmäßige Händedesinfektion zusätzlich zur Händedesinfektion vor und nach Patientenkontakt eine Selbstverständlichkeit sein.“

Prof. Dr. Johannes Schmidt, Vorstand der LAKUMED Kliniken und Ärztlicher Direktor am Krankenhaus Landshut-Achdorf, betont, dass bei Verdacht auf das Coronavirus keinesfalls das Krankenhaus aufgesucht werden soll: „Wenn Sie den Verdacht haben, rufen Sie bitte bei Ihrem Hausarzt oder der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) unter der 116 117 an.“ Handelt es sich um einen begründeten Verdacht, erfolgt eine Meldung an die KVB und das Gesundheitsamt sowie eine Sichtung und Diagnostik zu Hause oder nach Absprache mit dem Hausarzt. „Nur bei schweren Erkrankungen stellt der Arzt die Indikation zur stationären Behandlung – und nur in diesem Fall erfolgt vor der Aufnahme des Patienten ein Abstrich durch das Krankenhauspersonal“, erklärt Prof. Dr. Schmidt. „Bei leichten Erkrankungen wird der Abstrich im häuslichen Umfeld durch den KV-Arzt durchgeführt und die ambulante Versorgung zu Hause vom Hausarzt übernommen.“

Aktuelle Informationen zum Coronavirus, dem Verhalten bei Verdacht auf das Coronavirus und den abgesagten Veranstaltungen der LAKUMED Kliniken sind auch unter www.lakumed.de zu finden.