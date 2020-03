Besonderer Geburtstermin Sechs Schalttagsbabys im Landkreis

Diese vier Kinder können nur alle vier Jahre Geburtstag feiern: Im Landkreis Landshut sind am Samstag, 29. Februar, gleich sechs Schalttagsbabys auf die Welt gekommen.

Landshut. David Tsakadze, Antonia Schebelle, Matthias Hammerl, Emma Reif, Lousia Obermaier und Fabian Schwarz heißen die neuen Erdenbürger, die in der Geburtsklinik am Krankenhaus Landshut-Achdorf das Licht der Welt erblickten. Los ging‘s dort an diesem besonderen Tag bereits um 2.31 Uhr mit dem kleinen David. Es folgten um 6.49 Uhr Antonia, um 9.38 Uhr Matthias, um 13.55 Uhr Emma und um 14.31 Uhr kam Louisa zur Welt. Beim Fototermin am Montag Vormittag gratulierten Chefarzt PD Dr. Lorenz Rieger, Assistenzärztin Christina Lieb, die Hebammen Andrea Strohmaier und Patricia Ernst, Stillberaterin Heike Niklas, Kinderkrankenschwerster Renate Hager sowie die Pflegekräfte der Station zum Nachwuchs. Am Abend des Schalttags um 20.11 Uhr erblickte in der Geburtsklinik am Krankenhaus Vilsbiburg dann noch Fabian Schwarz das Licht der Welt. Bei einer Größe von 55 Zentimetern wog Fabian 4.040 Gramm und hatte einen Kopfumfang von 36 Zentimetern.

Die stolzen Eltern Maria und Matthias Schwarz aus Velden freuten sich sehr über die Geburt ihres zweiten Kindes an diesem besonderen Tag – ebenso der zweijährige Bruder Jakob. Kommissarischer Leiter Anatoly Abashin und Hebamme Magdalena Trautner, die die Geburt begleiteten, gratulierten mit dem gesamten Team der Geburtshilfe Vilsbiburg. Wann die insgesamt sechs Lakumed-Babys, die am 29. Februar geboren wurden, zwischen den Schaltjahren ihren Geburtstag feiern werden, haben die Eltern noch offen gelassen: Zur Auswahl stehen der 28. Februar, der 1. März oder sogar beide Tage.