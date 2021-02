Wellness Bad Göggings Schätze aus den Tiefen der Erde gegen die „Wehwehchen“ des Alltags

Abwechslungsreiche Rad- und Wanderwege führen entlang der schier unendlichen Hopfengärten und zu urig bayerischen Plätzen, die zum Verweilen und Kraft tanken einladen. Foto: Bayerisches Golf- und Thermenland/CarolinThiersch

Die Ansprüche an einen Wellness-Urlaub sind gestiegen. Reichten vor wenigen Jahren noch ein schönes Hotel mit Pool, Sauna und Schönheitsanwendungen, möchte man gerade heute noch mehr in seine Gesundheit investieren. Deutsche Kurbäder erleben daher gerade eine Renaissance. Denn dort hat man die große Auswahl an Gesundheitsanwendungen mit Wellnessambiente.