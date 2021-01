Kontingent des Freistaates Die Stadt Kelheim startet am 25. Januar mit der Ausgabe von FFP2-Masken an pflegende Angehörige

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat die Verteilung von FFP2-Schutzmasken für pflegende Angehörige beschlossen. Der Landkreis Kelheim erhält insgesamt 9.390 Stück, diese werden auf die Kommunen verteilt.

Kelheim. Jeder pflegende Angehörige erhält gegen Vorlage des Schreibens der Pflegekasse oder des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkasse) als Nachweis der Bezugsberechtigung drei kostenlose FFP2-Schutzmasken.

In Kelheim startet die Ausgabe der FFP2-Schutzmasken am Montag, 25. Januar, nur nach vorheriger Terminvergabe, am Bürocontainer vor dem Rathaus. Termine können bei Andreas Rothermel, telefonisch unter der Nummer 0171/ 2274463 und per Mail an andreas.rothermel@kelheim.de vereinbart werden. Weiterhin können die FFP2-Masken auch in der Tourist-Info am Ludwigsplatz 1 zum Preis von je drei Euro, maximal zehn Stück pro Person, erworben werden.