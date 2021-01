Das Landratsamt informiert Kostenlose FFP2-Masken für pflegende Angehörige und Bedürftige

Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege stellt für pflegende Angehörige in Bayern eine Millione FFP2-Masken zur Verfügung.

Landkreis Kelheim. Die Hauptpflegeperson erhält dabei jeweils drei kostenlose FFP2-Masken, diese sind in der Stadt- oder Gemeindeverwaltung am Wohnort der pflegebedürftigen Person erhältlich. Die Ausgabe der Masken koordinieren die Stadt- und Gemeindeverwaltungen in Eigenregie. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Kelheim werden gebeten, sich an die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde zu wenden. Vorzulegen ist das Schreiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades der bzw. des Pflegebedürftigen als Nachweis der Bezugsberechtigung.

Weiterhin unterstützt der Freistaat Bayern auch bedürftige Personen mit 2,5 Millionen kostenlosen FFP2-Masken. Personen ab 15 Jahren, die bedürftig sind (Empfänger von Hartz-IV-Leistungen, Grundsicherungsleistungen, Hilfen zum Lebensunterhalt) erhalten fünf kostenlose FFP2-Masken. Die Schutzmasken werden den betroffenen Personen in den nächsten Tagen mit einem Schreiben des Landratsamtes Kelheim per Post zugesandt.