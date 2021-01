MVZ Ilmtalkliniken Mainburg Verstärkung der Fußchirurgie – Dr. Johannes Baumgartner ergänzt das Team

Seit Anfang des Jahres ist Dr. Johannes Baumgartner, Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Ilmtalklinik Pfaffenhofen, auch am MVZ Ilmtalkliniken in Mainburg tätig. Als zertifizierter Fußchirurg wird er dort besonders die Fußchirurgie verstärken.

Mainburg. „Mir ist es ein Anliegen, meinen Patienten auch eine konservative Therapie anbieten zu können und sie nach einer Operation selbst weiter zu betreuen“, erklärt Dr. Baumgartner. Dr. Johannes Baumgartner hat seine Facharztausbildung am Bezirkskrankenhaus Obermain Kutzenberg, am Klinikum Lichtenfels, am Krankenhaus Forchheim und am Klinikum Landshut absolviert und im Jahr 2020 das Zertifikat für Fußchirurgie der Deutschen Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk (DAF) erworben.

Seit 2016 ist er an der Ilmtalklinik Pfaffenhofen als Oberarzt in der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie tätig. Im MVZ Ilmtalkliniken bietet er die konservative Therapie sowie die radiologische und sonographische Diagnostik von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und ambulante Operationen an. Bei Bedarf können stationäre Eingriffe im Krankenhaus Mainburg durchgeführt werden. An der Ilmtalklinik Pfaffenhofen umfasst das Leistungsspektrum von Dr. Baumgartner beinahe das gesamte Gebiet der Unfallchirurgie mit einem Schwerpunkt auf der orthopädischen und unfallchirurgischen Fußchirurgie.

Durch seine Tätigkeit in Klinik und Praxis ergibt sich eine ideale Verzahnung von konservativer und operativer Therapie für den Patienten und er kann die ambulante Nachsorge operierter Patienten auf deren Wunsch übernehmen. Die ambulante Nachsorge kann auch vom Hausarzt durchgeführt werden. „Dr. Johannes Baumgartner verstärkt das Team rund um Dr. Walter Brunner und Dr. Robert Thüringer am MVZ Ilmtalkliniken ideal. Wir freuen uns, mit einem weiteren Arzt an Klinik und MVZ die gute Versorgung der Bevölkerung zu erweitern“, so Ingo Goldammer, Geschäftsführer der Ilmtalkliniken und des MVZ. Termine bei Dr. Johannes Baumgartner können über das MVZ Ilmtalkliniken unter der Telefonnummer 08751/ 5569 vereinbart werden.