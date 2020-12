Koordinierungsstelle Hebammen im Landkreis Kelheim bekommen Unterstützung!

Landrat Martin Neumeyer, Sabine Eberhart und Ralf Schledorn (Gesundheitsabteilung). Foto: Marcus Dörner, Landratsamt Kelheim

Seit 1. Oktober ist Sabine Eberhart für die neu geschaffene Koordinierungsstelle für Hebammenversorgung am Gesundheitsamt des Landkreises Kelheim tätig. Eberhart ist Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und hat in ihrer langjährigen Berufserfahrung viel mit Hebammen in verschiedensten Bereichen zusammengearbeitet.