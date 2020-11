Landkreis Kelheim Schwangerschaftsberatung muss bis Ende des Jahres pausieren

Aufgrund der angespannten Pandemie-Lage muss die allgemeine Schwangerschaftsberatung des Gesundheitsamtes Kelheim derzeit leider pausieren.

Landkreis Kelheim. Schwangerschaftskonfliktberatungen werden weiterhin bedient, die Terminvereinbarung erfolgt unter der Telefonnummer 09441/ 2076026 oder 09441/ 2076028 oder beim Sekretariat unter der Telefonnummer 09441/ 2076015.

Bei allen anderen Anliegen kann man sich an Donum Vitae Landshut mit Außenstellen in Kelheim, Abensberg, Neustadt und Mainburg unter der Telefonnummer 0871/ 9746780 oder Caritas, Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen mit Außenstelle in Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 799920 wenden.