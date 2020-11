Caritas Kelheim 20 Jahre Hilfe für pflegende Angehörige – für sich und Angehörigen gut sorgen können

Im Oktober 2000 fiel der Startschuss für die Fachstelle für pflegende Angehörige der Caritas Kelheim. Seit jeher ist das Ziel der Beraterin der Fachstelle, ihre Klienten – pflegende Angehörige – zu unterstützen und begleiten.

Kelheim. Das Angebot richtet sich nach den aktuellen Bedürfnissen und versucht am Puls der Zeit Hilfe und Entlastung anzubieten. Die Fachstelle für pflegende Angehörige berät Menschen, die einen Pflegebedürftigen zu Hause versorgen – dabei ist die Beratung individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt. Das Beratungsangebot reicht von Ansprüchen im Bereich der Pflegeversicherung, Entlastung, rechtlicher Beratung bis hin zur bindungsorientierten, psychosozialen Beratung, um mit den Anforderungen der Pflege zurecht zu kommen. Oberste Prämisse dabei ist, selbst psychisch gesund zu bleiben. Das wirkt sich selbstredend positiv auf die Verweildauer des zu pflegenden Betroffenen zu Hause aus – denn in der Regel bleibt der Pflegende damit auch länger pflegefähig.

Gerade im Bereich Demenz musste vieles umgekrempelt werden, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Daraus hat sich im Laufe der Zeit ein großes Angebot für pflegende Angehörige entwickelt. Ein Leader-Projekt, das den Aufbau des Netzwerkes Demenz im Landkreis von 2016 bis 2018 unterstützte, war ein sehr wichtiger Bestandteil und zeigt heute noch große Wirkung. Doch bereits seit 2008 wird einmal jährlich der Kommunikationskurs EduKation für pflegende Angehörige demenzkranker Menschen von der Fachstelle angeboten. Hieraus soll sich eine Entlastung im häuslichen Bereich durch Verstehen der Erkrankung und Anwenden der richtigen Kommunikationsstrategien entwickeln.

Im Januar 2009 konnte sich die Betreuungsgruppe Café Memory in Abensberg als neues Angebot für an Demenz Erkrankte etablieren, im April 2018 folgten Bad Abbach und Mainburg. Einmal pro Woche können Betroffene für einige Stunden die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einem geschützten Bereich genießen. Mit dem Gefühl ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft zu sein, verlassen sie den Treff gestärkt. Im vergangenem Jahr konnte das Café Memory 150 Mal stattfinden. Auch mit dem Laienhelferkurs stellte die Caritas Kelheim in ihren Bemühungen, Demenz besser entgegen treten zu können, ein neues Angebot auf die Füße. Ehrenamtlich Engagierte werden im Umgang mit dem Demenzkranken geschult und unterstützen nach Kursabschluss wöchentlich den pflegenden Angehörigen. So konnten 2019 die Helfer 2.388 Stunden in der häuslichen Umgebung eingesetzt werden.

Ein weitere Offerte für pflegende Angehörige ergibt sich aus einem im Monat einmal stattfindenden Gesprächskreis, in der sich ausgetauscht, aber auch gegenseitig Mut zugesprochen wird. Die Gesprächsrunde findet in Kelheim und Mainburg statt. Doch im Corona-Jahr 2020 musste auch die Fachstelle neue Wege beschreiten, wenn es um die Betreuung ihrer Klienten ging. Mit dem nun anstehenden Lockdown wird es erneut telefonische Beratung geben, um danach wieder ein persönliches Gespräch oder Hausbesuche zu ermöglichen. Für Angebote vulnerabler Teilnehmer, die zur Risikogruppe gehören, konnte eine gute Strategie zwischen Schutz und Teilnahme gefunden werden. Weitere Infos gibt es über Stephanie Bader per Mail an s.bader@caritas-kelheim.de oder unter der Telefonnummer 09443/ 9184225.