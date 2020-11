Pandemie Besuchsverbot im Asklepios Klinikum Bad Abbach

Ab Mittwoch, 4. November, gilt an dem Asklepios Klinikum Bad Abbach ein Besuchsverbot. Das Klinikum bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass dieser Schritt notwendig ist, um die Sicherheit von Patienten wie Mitarbeitern bestmöglich zu gewährleisten.

Bad Abbach. Ausnahmen sind möglich, etwa beim Besuch von Kindern, in der Versorgung von Schwerstkranken oder anderen Härtefällen. Bei Unsicherheit soll dies im Vorfeld mit dem behandelnden Arzt geklärt werden.

Höchste Vorsicht sei ein entscheidendes Mittel, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Hintergrund der Entscheidung seien die steigenden Inzidenzwerte, wie es in der Mitteilung der Krankenhäuser heißt „Wir wissen natürlich, dass die Angehörigen gerne an der Seite Ihrer Lieben sein möchten. Doch auch wir als Klinik haben eine besondere Verantwortung, die Verbreitung des Virus bestmöglich zu verhindern“, so der Geschäftsführer Dr. Matthias Wokittel.