Corona und Kälte Apotheker im Landkreis Kelheim geben Tipps zur richtigen Handpflege im Herbst

Unsere Hände werden derzeit besonders strapaziert. Das häufige Waschen und Desinfizieren greift die Haut an und trocknet sie aus. Hinzu kommen um diese Jahreszeit trockene Heizungsluft und kühlere Temperaturen. Die Folge: Die Hände werden immer trockener.

Landkreis Kelheim. „Ihre Haut benötigt jetzt eine fettreichere Pflege als im Sommer. Je trockener die Haut, desto mehr Fett sollte die Creme liefern“, rät Apotheker Johannes Hillerbrand, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Kelheim und gibt drei wichtige Tipps zur Handpflege.

Hände richtig waschen und gut trocknen

Waschen Sie Ihre Hände mit lauwarmem Wasser und hautfreundlicher Seife. Angaben wie „pH-hautneutral“ oder „pH 5,5“ weisen auf entsprechende Produkte hin.

Um die Haut zu schonen, ist es außerdem wichtig, die Hände nach jeder Wäsche gut abzutrocknen.

Immer eincremen

Besonders jetzt sollten die Hände regelmäßig mit einer guten Handcreme eingecremt werden. Diese sollte vor allem reich an hochwertigen Fetten sein. Dafür eignen sich zum Beispiel Produkte, die Olivenöl oder Nachtkerzenölenthalten. Wenn das Eincremen tagsüber nicht reicht, kann man die Pflege unter Baumwollhandschuhen auch über Nacht einwirken lassen. Außerdem tut es den Händen gut, wenn man ihnen ab und zu zusätzlich ein Ölbad aus lauwarmem Wasser und einigen Tropfen Jojoba-, Oliven- oder Mandelöl gönnt. Sollten Ihre Hände bereits sehr spröde und rissig sein, helfen besonders reichhaltige Cremes mit regenerierenden, entzündungshemmenden oder wundheilenden Inhaltsstoffen. Lassen Sie sich in der Apotheke vor Ort beraten, welche Creme für Sie am besten geeignet ist. Eines ist allerdings klar: Sind die Hände nicht nur rissig, sondern auch entzündet, muss ein Hautarzt dies untersuchen, denn eventuell hat sich ein Ekzem gebildet, das behandelt werden muss.

Trinken nicht vergessen

Für ein gesundes Hautbild ist es wichtig, dass wir unseren Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgen. Deshalb sollten wir auch im Herbst und Winter darauf achten, genügend zu trinken. Am besten eignen sich Wasser, Schorlen oder ungesüßte Tees.