Alles Gute! Angelo Puthussery – das 500. Baby in der Goldberg-Klinik in diesem Jahr

Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Martin Neumeyer, Chefarzt Frauenklinik Dr. Univ. Asuncion Edgar Gonzalez Heiberger, Stationsleitung D7 Tanja Jackermeier, Vater Anish Devassykuddy und Mutter Jini Mani mit Angelo. Foto: Goldberg-Klinik/Witzmann

Angelo Puthussery erblickte am Montag, 26. Oktober, um 3.14 Uhr, als 500. Baby in der Goldberg-Klinik in Kelheim in diesem Jahr das Licht der Welt. Er ist 3240 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß. Angelo ist das erste Kind der Familie.