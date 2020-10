Umzug Start des Baus des Linksherzkatheterlabors in der Goldberg-Klinik

Dr. med. Norbert Kutz, Ärztlicher Direktor GBK, Martin Neumeyer, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender, Dagmar Reich, Geschäftsführerin, und Dipl.-Ing. (FH) Paul Rapp, Bauingenieur ALN Architekturbüro. Foto: Goldberg-Klinik/Witzmann

An der Goldberg-Klinik in Kelheim konnte man am Dienstag, 27. Oktober, eine spektakuläre Baumaßnahme miterleben: Die drei Gebäudemodule à 4 Tonnen für Interims-Anmeldung und -Wartebereich der Bestandsnotaufnahme wurden per Kran an ihre Plätze in den Innenhof gehoben. In den freiwerdenden Räumen des A-Baus entsteht das neue Linksherzkatheterlabor, im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzstück der Weiterentwicklung der kardiologischen Versorgung an der Goldberg-Klinik.