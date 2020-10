Steigende Infektionszahlen Besucherstopp an den Ilmtalkliniken in Pfaffenhofen an der Ilm und Mainburg

Foto: Photographee.eu/123rf.com

Aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen wird ab Donnerstag, 22. Oktober, an den Ilmtalkliniken in Pfaffenhofen und Mainburg wieder ein generelles Besuchsverbot bestehen. Wie bereits im Frühjahr dieses Jahres wird den engsten Angehörigen ab Donenrstag nur noch in Ausnahmefällen der Zugang zu den Stationen gewährt (in Palliativsituationen, bei Geburten).