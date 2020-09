Asklepios-Klinik Welttag der Patientensicherheit steht unter dem Motto „We Care“ – auch in Bad Abbach

Am Donnerstag, 17. September, findet traditionell der von der WHO und dem „Aktionsbündnis Patientensicherheit“ ins Leben gerufene „Welttag der Patientensicherheit“ statt. Das Asklepios-Klinikum Bad Abbach beteiligt sich wie viele andere Kliniken an der umfangreichen bundesweiten Kampagne der Klinikgruppe mit dem neuen Motto „We Care“. Zugleich finden weltweit Aktivitäten zahlreicher Akteure aus allen Bereichen des Gesundheitswesens statt.

Bad Abbach. Die ab diesem Tag insbesondere den Patienten präsentierten Maßnahmen des „Asklepios-Programm Patientensicherheit“ reichen von Patientenarmbändern zur „sicheren Identifikation“ über Händehygiene und OP-Sicherheit bis hin zu konkreten Maßnahmen zur Arzneimitteltherapiesicherheit und Dekubitusprävention. In Bad Abbach werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Patienten über Flyer und Aktionen im Foyer über die Maßnahmen zur Patientensicherheit informiert.

„Bei aller notwenigen Aufmerksamkeit, die aktuell auf dem Thema Corona liegt, lassen wir die Herausforderungen des Klinikbetriebs nie außer Acht. Seit Jahrzehnten engagieren wir uns in allen Belangen rund um das Thema ‚Patientensicherheit‘ für das Wohl unserer Patienten“, sagt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Joachim Grifka, Ärztlicher Direktor im Asklepios Klinikum Bad Abbach. „Die Botschaft an unsere Patienten von ,We Care‘ lautet: Wir kümmern uns um Sie, um Ihre Sicherheit! Als Klinik und als Mitarbeiter jeden Tag, rund um die Uhr!“, so Prof. Grifka weiter. „Besondere Vorkehrungen gegen Infektionen treffen wir zum Beispiel durch den Einsatz unseres antibakteriziden Waschsets einschließlich Nasencreme, die am Vorabend und Morgen einer Operation aufgetragen wird. Darüber hinaus sind wir seit Jahren in deutschlandweiten Vergleichen führend bei geringem Antibiotikaverbrauch und geringen Infektionen“.

„Wir feiern in diesem Jahr auch ein besonderes Jubiläum“, berichtet Reiner Heuzeroth, Risikomanager im Konzernbereich Qualität, der vor genau zehn Jahren mit einem engagierten Team aus dem zentralen Bereich QM das „CIRS Asklepios“ ins Leben gerufen hat. Das Berichts- und Lernsystem zählt heute zu einem der größten Netzwerke Deutschlands und bietet konzernweit die Möglichkeit, Fehler frühzeitig zu erkennen, daraus zu lernen und damit die Sicherheit der Patienten maßgeblich zu verbessern. Die Zahlen und Meilensteine können sich sehen lassen: In allen beteiligten Asklepios-Kliniken sind bis heute über 13.000 Berichte eingegangen, die zu über 9.000 konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit geführt haben. Die Erkenntnisse aus den Kliniken werden aufgearbeitet und als Warnhinwiese („Safety first“) oder als „Fall des Monats“ an alle Mitarbeiter zurückgemeldet. Das Asklepios-CIRS-Netz wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen Preis für Patientensicherheit des „Aktionsbündnis Patientensicherheit“ in Berlin.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Mobilisation und Dekubitusprävention. Patienten, die sich selbst nur wenig bewegen können, brauchen besondere Pflege: Bei ihnen muss stets darauf geachtet werden, dass sie sich nicht wundliegen. Deshalb werden in allen Krankenhäusern sogenannte Dekubitusprophylaxen durchgeführt. Dazu gibt es einen neuen Film anlässlich des Tags der Patientensicherheit Link zum Film zur Dekubitusprophylaxe im Internet unter schoenborn-media.com oder unter youtu.be.