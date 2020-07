Medizin Operationen und Vorsorgeuntersuchungen nicht weiter verschleppen!

In den Ilmtalkliniken in Mainburg und Pfaffenhofen sind alle Operationen und Untersuchungen vollumfänglich möglich.

Mainburg/Pfaffenhofen. Während dem Höhepunkt der Corona-Krise mussten viele planbare Operationen in den Kliniken verschoben werden. Allerdings sind auch notwendige, nicht-verschiebbare Eingriffe wie bei einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebsleiden in dieser Zeit deutlich zurückgegangen. Viele Patienten haben aus Angst, sich in der Klinik oder im Wartezimmer der niedergelassenen Ärzte anzustecken, trotz Beschwerden, einen Arztbesuch vermieden. „Das Verschleppen von Krankheiten kann fatale Folgen haben“, mahnt der Ärztliche Direktor der Ilmtalkliniken, Dr. Hansjörg Aust. Denn auch in die Ilmtalkliniken sind in den letzten Wochen Patienten gekommen, deren Beschwerden wesentlich früher hätten behandelt werden müssen. „Herzinfarkte, Schlaganfälle, Unfallverletzungen sind Notfälle, die keinen Aufschub zulassen und sofort behandelt werden müssen – auch in Corona-Zeiten“, betont Dr. Aust.

Seit Anfang Mai können in den Kliniken wieder vollumfänglich planbare Untersuchungen und Operationen durchgeführt werden. Trotzdem scheuen sich immer noch viele Menschen mit Erkrankungen, einen Termin im Krankenhaus zu machen. „ In unseren beiden Häusern haben wir derzeit keinen einzigen Corona-Fall. Das Risiko sich anzustecken ist minimal – die Gefahr eine Erkrankung durch Verschleppen zu verschlimmern, ist ungleich größer“, so Dr. Aust. Insbesondere Vorsorgeuntersuchungen zu Darmkrebs oder Operationen bei Darmkrebs sollten unbedingt durchgeführt werden. Aber auch andere Operationen, die corona-bedingt verschoben werden mussten, sollten baldmöglichst nachgeholt werde, wie beispielsweise Schilddrüsen-Operationen, Leistenbrüche oder Herzkatheteruntersuchungen.

In den Sekretariaten der Fachbereiche der Ilmtalkliniken werden Termine für die Vorbereitung zu planbaren Operationen oder sonstigen Untersuchungen vergeben.