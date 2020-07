Gesund im Job Seminarreihe „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ beginnt im Oktober

Flexible Arbeitszeiten, Gesundheitskurse, ein verständnisvoller Chef: Dank diesen Arbeitsbedingungen geht Karin M. jeden Tag gerne ins Büro. „Ich fühle mich in jeder Hinsicht unterstützt von meinem Arbeitgeber und dem Team“, freut sich die junge Mutter (Name geändert). Seit vielen Jahren ist die 36-Jährige beim selben Unternehmen tätig und schätzt es sehr, dass sie dank des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) Job und Familie miteinander vereinbaren kann. Ein Arbeitsplatzwechsel käme für sie daher nicht in Frage.

Landkreis Kelheim. Das Beispiel von Karin M. zeigt, wie wichtig ein für Körper und Psyche gesundes Arbeitsumfeld ist. Mit einem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) können Unternehmen die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter gezielt fördern. Wie sich solche Maßnahmen integrieren lassen, zeigt die fünfteilige Seminarreihe „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ des Regionalmanagements im Landkreis Kelheim. In fünf Seminarnachmittagen im Zeitraum von Oktober 2020 bis Februar 2021 können Führungskräfte und Personalverantwortliche von Experten lernen und Stück für Stück BGM im eigenen Betrieb implementieren und auch intensivieren.

„Gerade in dieser Zeit und der zuvor herrschenden starken Nachfrage nach Fachkräften müssen sich Betriebe in unserem Landkreis gut positionieren. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht mehr wegzudenken aus der modernen Unternehmensführung und ist aktueller denn je. Die Verfügbarkeit eines gesunden Arbeitsumfeldes ist heute Auswahlkriterium für viele Fachkräfte“, weiß Christina Bauer, Projektverantwortliche und Regionalmanagerin des Landkreises.

Am 8. Oktober findet der erste Workshop der Seminarreihe im Landratsamt Kelheim statt, die das Regionalmanagement in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes und der Hans-Lindner-Regionalförderung AG & Co. KG organisiert. In den Seminaren erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisorientierte Informationen und konkrete Anleitungen, wie sie langfristig für mehr Gesundheit in ihrem Betrieb sorgen. Die Hans-Linder-Regionalförderung – im Landkreis bereits bekannt durch das Weiterbildungsangebot der „Unternehmerschule“ – hat die Seminarreihe konzipiert. „Die Weiterbildung richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Kommunen und Verwaltungen“, erklärt Laura Hlawatsch, Projektverantwortliche der Hans Lindner Regionalförderung. Als Referenten konnten die Initiatoren Martin Simmel und Willy Graßl von der Professor Wühr und Simmel Gesundheits Management Systeme GbR (iGMS Institut) aus Regensburg gewinnen. Die Experten forschen und lehren auf dem Gebiet des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Die Teilnahme an der Seminarreihe ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis spätestens 29. September gebeten. Um sich vorab über die Inhalte und den Ablauf der Seminarreihe informieren zu können, gibt es die Möglichkeit, zusätzlich an einer kostenfreien Online-Auftaktveranstaltung am 23. Juli oder 24. September teilzunehmen.