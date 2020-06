Goldberg-Klinik Durch Spenden wurde der Erwerb einer chirurgischen Kopfkamera mit LED-Lichtmodul möglich

Foto: Goldberg-Klinik/Witzmann

Am Mittwochnachmittag, 24. Juni, fand in Anwesenheit von Aufsichtsratsvorsitzendem und Landrat Martin Neumeyer sowie Dieter Scholz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Kelheim, die offizielle Übergabe einer hochmodernen chirurgischen Kopfkamera durch den Vorsitzenden des Fördervereins der Goldberg-Klinik, Willi Dürr, an Dr. Volker Benseler, Chefarzt Chirurgie der Goldberg-Klinik, statt.