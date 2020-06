Pandemie Am Krankenhaus Mainburg gelten neue Besuchszeiten

Mainburg. Es gelten nun folgende Besuchszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr, sowie Samstag und Sonntag: von 14 bis 17 Uhr, letzter Einlass um 16 Uhr Alle anderen Punkte der Besuchsregelung bleiben unverändert.

Ab Donnerstag, 25. Juni, ist der Zugang zum Krankenhaus Mainburg wieder über den Haupteingang der Klinik für alle fußläufigen Patienten und Besucher möglich. Der Triagecontainer auf dem Besucherparkplatz wird geschlossen und an der Pforte wird ein Dienst von 7 bis 21 Uhr eingerichtet. Dort erfolgt die Triage der Patienten und die Registrierung der Besucher. Patienten mit Verdacht auf eine Infektion werden vom Personal der Notaufnahme an der Pforte abgeholt. Nachts klingeln Notfall-Patienten wie bisher an der Rettungseinfahrt.

Das Corona-Test-Zentrum wird vorläufig stillgelegt, bleibt aber für den Bedarfsfall vorerst stehen. Der Parkplatz steht somit wieder teilweise gegen Gebühr für Besucher zur Verfügung.