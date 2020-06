Pandemie Niederbayerns Thermalbäder öffnen ihre Außenbereiche – Bad Abbach bleibt weiter geschlossen

Foto: Europa-Therme Bad Füssing

Am 8. Juni nehmen die Thermalbäder in Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach und Bad Gögging den Badebetrieb wieder auf – unter strengen Auflagen und leider eingeschränkt auf die Wasserbecken in den Außenbereichen.