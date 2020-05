Achtung Vorsicht vor Betrügern – Personen weisen sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus

In Abensberg und vermutlich auch in anderen Gemeinden des Landkreises Kelheim sollen angeblich „Mitarbeiter des Gesundheitsamtes“ Einzelhandelsgeschäfte und Lokale „ohne Mund-Nasenschutz“ betreten und sich umschauen.

Landkreis Kelheim. Nach Verlassen des Geschäftes würden diese Mitarbeiter erneut auftreten und die Inhaber zurechtweisen, dass Personen ohne Masken im Geschäft beziehungsweise Lokalität sich aufgehalten haben und nun ein Bußgeld fällig wäre.

Das Landratsamt Kelheim und die Polizeidienststellen in Kelheim und Mainburg weisen darauf hin, dass derartige Kontrollen von Amtes wegen nicht stattfinden. Es handelt sich hier um Personen, die in betrügerischer Absicht unterwegs sind. Die Polizei warnt: „Bitte verlangen Sie bei diesen Personen einen Dienstausweis.Kontaktieren Sie bitte bei etwaigen Vorkommnissen die Polizei unter der Telefonnummer 09441/ 50420 oder in dringenden Fällen die 110 und zahlen Sie keinerlei von Ihnen eingeforderte Bußgelder.“